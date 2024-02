Am Freitagmittag hat sich ein 50-jähriger Mitarbeiter einer Dreherei in der Benzstraße in München-Puchheim bei Arbeiten mit einer Fräsmaschine den kleinen Finger amputiert.

Arbeitskollegen bemerkten den Unfall, wählten den Notruf und leisteten umgehend Erste Hilfe. Nachdem eine Rettungswagenbesatzung und das Notarztteam Pasing beide von der Berufsfeuerwehr München, eingetroffen waren, intensivierten sie die Versorgung des Patienten. Anschließend packten sie den bereits durch Ersthelfer gekühlten Finger in einen Amputationsbeutel.

Der Mann und sein Finger wurden für die weitere Versorgung in eine Münchner Spezialklinik transportiert. Aufgrund des geringen Zeitfensters zwischen Amputation und Eintreffen in der Klinik wird dort durch chirurgische Maßnahmen versucht, die Funktionsfähigkeit des Fingers wieder herzustellen.

Zum Unfallhergang ermittelt die Polizei.