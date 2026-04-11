Artemis-2-Kapsel im Pazifik gelandet

Die Astronauten der Artemis-2-Raumfahrtmission sind wieder auf der Erde. Ihre Orion-Kapsel landete am Samstag im Pazifik.

Artemis-2-Kapsel Orion nach der Landung im Pazifik am 11.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

Zuletzt wurde die Kapsel über ein System aus elf Fallschirmen von etwa 480 km/h auf 0 Meilen auf 30 km/h für die Wasserung abgebremst. Dem Vernehmen nach sind die vier Astronauten wohlauf.

Artemis 2 war am 1. April gestartet und der erste bemannte Mondflug seit Apollo 17 im Jahr 1972. Dabei wurde der Mond zwar nicht betreten, aber immerhin umrundet. Die Mission diente als erster bemannter Testflug des Orion-Raumschiffs und dessen Trägerrakete, dem Space Launch System (SLS).

Artemis 2 sollte alle für bemannte Mondmissionen erforderlichen Systeme und Abläufe unter realen Flugbedingungen überprüfen. Erprobt wurden unter anderem Navigation, Kommunikation, Lebenserhaltung, Antrieb, thermischer Schutz, Annäherungsmanöver sowie Start-, Flug- und Wiedereintrittsabläufe und die Bergung der Raumkapsel. Zusätzlich wurden Daten zu Strahlung, Belastungen, Akustik und thermischen Umgebungen gesammelt.

Die Artemis-2-Besatzung stellte dabei einen neuen Rekord für die größte Entfernung von der Erde auf, die Menschen je erreichten: Mit 406.765 Kilometern übertraf sie die Bestleistung der Apollo-13-Mission von 1970 um rund 6.600 Kilometer.