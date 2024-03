Horrorunfall! Aufzug stürzt in Ärztehaus mehrere Meter in die Tiefe: Fahrgast schwer verletzt

In einem Ärztehaus in der Paracelsusstraße in Neustadt an der Aisch kam es am gestrigen Nachmittag zu einem technischen Defekt eines Personenaufzuges, wobei eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 67-jähriger Geschädigter bestieg den Aufzug und wollte in den ersten Stock fahren. Der Aufzug fuhr auch los und nach ca. 1 m Fahrt, sackte dieser plötzlich ab und fuhr ungebremst ca. 3-4 Meter ins Untergeschoss. Durch den Aufprall erlitt der Geschädigte Frakturen und musste durch die Feuerwehr aus der Aufzugkabine geborgen werden. Er wurde im Anschluss in das nebenliegende Krankenhaus verbracht. Wie es zu dem Defekt des Aufzuges kommen konnte, ist völlig unklar. Menschliches Versagen kann bislang nicht erkannt werden. Der Aufzug wurde regelmäßig gewartet und hatte auch ein frisches TÜV-Siegel. Weitere Untersuchungen zu einer möglichen Unfallursache erfolgen in den nächsten Tagen.