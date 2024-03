Ein junger Bundespolizist im Alter von 30 Jahren wurde während eines Einsatzes am Donnerstag am Nürnberger Hauptbahnhof angegriffen und am Auge verletzt. Er verstarb kurz darauf. Vor diesem tragischen Vorfall brach der Beamte in der Praxis seines Hausarztes zusammen.

Die Deutsche Bahn AG informierte die Bundespolizei am Donnerstag um 4:34 Uhr über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Pakistaner, einer Reinigungskraft und zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit im Toilettenbereich des Hauptbahnhofs in Nürnberg, Bayern.

Die Einsatzkräfte der Bundespolizei versuchten, den Streit zu schlichten, woraufhin der Pakistaner unvermittelt mit der Faust gegen das rechte Auge des 30-jährigen Beamten schlug. Zur Abwehr der Attacke setzten die Polizisten Pfefferspray ein und nahmen den Angreifer fest. Sowohl der Pakistaner als auch der verletzte Polizeibeamte wurden von Rettungskräften versorgt, wobei der 39-Jährige später wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.