Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt: Zwei Verletzte nach Streit in Wertachstraße
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Auseinandersetzung in Augsburger Innenstadt: Zwei Verletzte nach Streit in Wertachstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Montag kam es in der Innenstadt zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen in der Wertachstraße. Die Auseinandersetzung begann gegen 17:30 Uhr zwischen einem 24-jährigen und einem 29-jährigen Mann.

Streit eskaliert in körperliche Auseinandersetzung

Als ein 34-Jähriger zu den beiden Männern hinzukam, eskalierte die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und dem 34-Jährigen, wobei Letzterer leicht verletzt wurde. Eine 23-jährige Frau, die offenbar helfen wollte, geriet ebenfalls in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem 24-Jährigen und erlitt leichte Verletzungen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung

Während der Anzeigenaufnahme richtete die 23-Jährige Beleidigungen gegen den 24-Jährigen. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Die Beteiligten besitzen verschiedene Staatsangehörigkeiten: Der 23-Jährige ist Deutscher, der 24-Jährige hat die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit und der 34-Jährige ist mazedonischer Staatsbürger.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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