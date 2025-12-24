Bautechniker (m/w/d) – die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf stellt ein

Die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf sucht möglichst zum 01.07.2026 unbefristet und in Vollzeit Bautechniker (m/w/d) oder vergleichbare Handwerksmeister (m/w/d).

Bautechniker (m/w/d)

oder vergleichbarer Handwerksmeister (m/w/d)

Zum Aufgabenschwerpunkt gehören:

Betreuung des gemeindlichen Gebäudebestandes, der gemeindlichen Straßen- und Ingenieurbauten

Bauleitung, Begleitung und Abrechnung von Unterhaltungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Gemeinden

Wahrnehmung der Interessen des Bauherrn

Unsere Anforderungen an Sie:

Ausbildung zum Bautechniker im Hoch- oder Tiefbau oder vergleichbarer Handwerksmeister (m/w/d)

Gute Kenntnisse der einschlägigen technischen Vorschriften

Gute EDV-Kenntnisse mit MS-Office-Produkten und kommunalen EDV-Anwendungen (GIS)

Sicheres und bürgernahes Auftreten, Teamfähigkeit, Belastbarkeit

Führerschein Klasse B und die Bereitschaft zur dienstlichen Benutzung des privaten PKW

Erfahrungen in der Öffentlichen Verwaltung wären wünschenswert

Wir bieten Ihnen:

Eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung

Einen vielseitigen, interessanten und anspruchsvollen Arbeitsplatz in einer öffentlichen Verwaltung

Einen großzügigen Gleitzeitrahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistungsgerechte Vergütung nach dem TVöD inkl. Großraumzulage München

Betriebliche Altersvorsorge und Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes

Jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Tiefgaragenstellplatz

Dienstfahrradleasing über JobRad

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung (bitte ohne Bewerbungsmappe) bis spätestens 31.01.2026 an die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf, Personalverwaltung, Augsburger Straße 12, 82291 Mammendorf, Tel. 08145/84-14. Gerne auch per E-Mail an be-werber@vgmammendorf.de (nur in 1 pdf-Datei).

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. Wir verfolgen eine Politik der Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen unabhängig von Ihrer Nationalität und Herkunft.

Reisekosten anlässlich eines möglichen Vorstellungsgespräches können nicht übernommen werden.

Bitte verwenden Sie nur Kopien, da eine Rücksendung der Unterlagen nicht erfolgt (evtl. frankiertes Rückkuvert beilegen). Die Personalverwaltung sichert Ihnen die Aufbewahrung der Bewerbungsunterlagen für sechs Monate zu. Werden die Unterlagen in diesem Zeitraum nicht von Ihnen abgeholt, werden diese anschließend zuverlässig datengeschützt vernichtet.

Mit Zusendung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Verfahrens zu.