Mittwoch, Dezember 24, 2025
4.9 C
London
Wieder auf dem Hosenboden: AEV verliert schon wieder zuhause Foto: Dunja Dietrich
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Heimflaute hält an | Augsburger Panther verlieren gegen Nürnberg nach starker Aufholjagd

Presse Augsburg
Presse Augsburg

Die Augsburger Panther warten in der DEL weiter auf einen Heimsieg. Trotz großer Moral und eines späten Comebacks unterlag der AEV den Nürnberg Ice Tigers am Vorabend von Weihnachten mit 2:3 nach Verlängerung – und kassierte damit die siebte Heimniederlage in Serie.

Beide Teams begannen defensiv stabil, klare Chancen waren zunächst selten. Erst im zweiten Drittel schlugen die Gäste zu: Samuel Dove-McFalls brachte Nürnberg nach einem schnellen Angriff in Führung, Evan Barratt erhöhte wenig später zum 0:2.

Augsburg meldet sich eindrucksvoll zurück

Im Schlussabschnitt drehte der AEV auf. Anthony Louis verkürzte nach einer starken Einzelleistung, kurz darauf stellte Alexander Blank nach Vorarbeit von Cody Kunyk auf 2:2. Die Partie wurde offener, ein weiterer Treffer fiel in der regulären Spielzeit jedoch nicht.

Entscheidung in der Verlängerung

In der Overtime drängten die Panther auf den Sieg, liefen aber in einen Konter: Brett Murray traf zum 3:2 für Nürnberg und sicherte den Gästen den Zusatzpunkt.

