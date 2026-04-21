Betrugsversuch vereitelt: Felix Haas fängt Callcenter-Betrüger mit Polizeiunterstützung in Bayreuth

Die Polizei in Oberfranken hat das vorbildliche Handeln von Felix Haas gewürdigt, der maßgeblich zur Aufklärung eines versuchten Callcenterbetrugs beigetragen hat. Polizeivizepräsident Florian Mayer überreichte ihm am Montag ein offizielles Dankschreiben als Anerkennung für seinen Einsatz.

Schockanruf meisterhaft enttarnt

Am 18. März 2026 erhielt der 21-jährige Felix Haas einen Anruf von Betrügern. Diese verfolgten mit einer perfiden Masche das Ziel, das Ersparte älterer Menschen zu erbeuten. Herr Haas erkannte den Betrugsversuch schnell und täuschte erfolgreich vor, eine 86-jährige Frau zu sein. Währenddessen informierte er die Polizei und hielt die Betrüger stundenlang hin. In Zusammenarbeit mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Bayreuth verkleidete er sich als Seniorin, um die Polizei bei der Verhaftung eines Täters während der vereinbarten Geldübergabe zu unterstützen. Weiterführende Details zum Fall sind online verfügbar.

Würdigung für herausragende Zivilcourage

In einer entspannten Runde berichtete Felix Haas Polizeivizepräsident Florian Mayer und Simone Becher, der stellvertretenden Leiterin des Kommissariats für Vermögens- und Wirtschaftskriminalität, eindrucksvoll über das Ereignis. Polizeivizepräsident Florian Mayer lobte das mutige Vorgehen von Herrn Haas und sprach ihm im Namen der oberfränkischen Polizei Dank und Anerkennung aus.