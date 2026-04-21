Bernhard Behler neuer stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau

WÖRTH A. D. DONAU, LKR. REGENSBURG. Seit dem 01. April 2026 hat Polizeihauptkommissar Bernhard Behler seine neue Position als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Wörth an der Donau angetreten. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Josef Neft an, der ab dem 01. März 2026 die Leitung der Polizeidienststelle übernommen hat.

Offizielle Amtseinführung durch Polizeivizepräsident

Am 15. April 2026 wurde Bernhard Behler von Polizeivizepräsident Robert Fuchs während einer polizeiinternen Feierstunde offiziell in sein neues Amt eingeführt. Neben seiner Rolle als stellvertretender Leiter übernimmt er auch die Leitung der Verfügungsgruppe. Behler, ein 51-jähriger gebürtiger Schwandorfer, bringt langjährige Erfahrung aus verschiedenen Funktionen innerhalb der Bayerischen Polizei mit, was ihn bestens für seine neuen Aufgaben qualifiziert.

Karriereweg des PHK Bernhard Behler

Zuletzt war Behler im Sachbereich Einsatz bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd tätig. Er ist verheiratet und lebt in Regensburg. Seine Karriere bei der Bayerischen Polizei startete er 1995 bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg. Nach einer erfolgreichen Ausbildung und sieben Jahren beim USK Bayern begann er 2008 ein Studium zur 3. Qualifikationsebene, das er 2010 abschloss.

Nach seinem Studium setzte Behler seinen Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei fort, bis er 2017 zum Polizeipräsidium Oberpfalz wechselte. Dort diente er zunächst als Dienstgruppenleiter in der Polizeiinspektion Regensburg Süd und war später im Rahmen der Führungskräfteauswahl tätig, bevor er ab Mai 2023 bis April 2024 Dienst im Polizeipräsidium Oberpfalz und der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg verrichtete.

Nach dem Auswahlverfahren kehrte er zur Polizeiinspektion Regensburg Süd zurück, wo er im Bereich der Einsatzplanung und Einsatzleitung wertvolle Erfahrungen sammelte. Diese Qualifikationen bringt er nun in seine neue Funktion bei der PI Wörth a. d. Donau ein.