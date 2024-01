boot 2024 – die großen Yachten kommen

Jetzt sind auch die Großyachten endlich in Düsseldorf angekommen – das Hochwasser der letzten Tage hat den Schwimmponton aufgehhalten. Die größte der auf der boot Düsseldorf ausgestellten Yachten – die Princess X95 – ist so hoch, dass der Transport unter einigen Brücken nicht durchgepasst hätte. Jetzt aber doch: Ankunft in der Landeshauptstadt. Damit sind die Probleme aber noch nicht vorbei – die Prinzessin muss in der Halle 6 der Messe Düsseldorf unter einigen Konstruktionen durch. Spannung bis zum Schluss.