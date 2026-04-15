Brand in Aham: 100.000 Euro Schaden durch technischen Defekt in Einfamilienhaus

AHAM, RIEBERSECK – Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden am Dienstagabend, den 14. April 2026, kurz nach 23:00 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus alarmiert.

Brand breitet sich auf das Dach aus

Um etwa 23:00 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses dichten Rauch, der vermutlich aus dem Wäscheraum kam. Trotz des schnellen Einsatzes zahlreicher umliegender Feuerwehren konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer auf das Dach ausbreitete.

Bewohner im Krankenhaus behandelt

Die beiden Hausbewohner wurden vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Veröffentlicht: 15. April 2026, 11:00 Uhr