Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache
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Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ellgau – Am Dienstag, den 21. April 2026, brach ein Feuer in einer Autowerkstatt in der Straße “Gewerbering” in Ellgau aus. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte den Brand löschen. Durch die Löscharbeiten kam es jedoch zu vorübergehenden Sperrungen im Bereich der Hauptstraße und einer erheblichen Rauchentwicklung.

Ermittlungen zur Brandursache

Aktuell wird das genaue Ausmaß des Sachschadens ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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