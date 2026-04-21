Hochwertiger Audi in Neunburg vorm Wald gestohlen: Polizei sucht Zeugen und gibt Sicherheitstipps

NEUNBURG VORM WALD, LKR. SCHWANDORF. In der Nacht auf Freitag, den 17. April, wurde in Neunburg vorm Wald ein hochwertiger Audi Q5 aus einer Hofeinfahrt gestohlen. Die Täter überwanden das Keyless-Go-System des Fahrzeugs gewaltfrei und verschwanden mit dem Auto. Der Besitzer, ein 62-jähriger Mann, hatte den Verlust gegen 12:30 Uhr festgestellt, nachdem er den Wagen zuvor in seiner Einfahrt abgestellt hatte. Der Diebstahl verursachte einen Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein weiterer Diebstahlversuch in derselben Nacht

Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Polizei, dass bereits gegen 01:30 Uhr desselben Tages ein weiterer versuchter Diebstahl eines hochwertigen Audis stattfand. Die unbekannten Diebe versuchten den Wagen eines 23-jährigen Mannes ebenfalls gewaltfrei zu öffnen, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben.

Flucht Richtung Tschechien vermutet

Die Ermittler vermuten, dass die Diebe nach dem erfolgreichen Diebstahl mit dem gestohlenen Fahrzeug in Richtung Tschechien geflüchtet sind. In der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze, nahe der Stadt Lam, wurde ein Kennzeichen des gestohlenen Fahrzeugs gefunden.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Personen, die in der Nacht von Freitag, 17. April, im Bereich Neunburg vorm Wald verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei gibt zudem Tipps zum Schutz vor derartigen Diebstahlmethoden wie dem „Keyless-Go“.

Veröffentlicht am 21. April 2026 um 15:39 Uhr