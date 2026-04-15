Brand in leerstehendem Haus in Nürnberg-St. Leonhard schnell unter Kontrolle gebracht

Am Mittwochabend (15.04.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude, das von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Feuerwehr löscht Brand in leerstehendem Haus

Zeugen meldeten gegen 19:15 Uhr Rauch und Flammen, die aus dem Obergeschoss eines leerstehenden Hauses in der Geisseestraße aufstiegen. Der Polizeinotruf wurde umgehend informiert.

Polizei sperrt Straße, Feuerwehr löscht Flammen

Polizeistreifen der Inspektion Nürnberg-West sperrten die Geisseestraße ab der Schwabacher Straße für den Verkehr, während die Feuerwachen 1 und 4 der Berufsfeuerwehr Nürnberg den Brand löschten.

Die Einsatzmaßnahmen waren um 21:00 Uhr noch im Gange. Erfreulicherweise wurden keine Personen verletzt, jedoch ist das Ausmaß des Sachschadens derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur unklaren Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.