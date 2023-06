Brustkreuz des emeritierten Papstes Benedikt in Traunstein entwendet

Bei einem Einbruch in die Stadtkirche St. Oswald in Traunstein wurde das Brustkreuz des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. entwendet.

Am Montag, den 19.06.2023 zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter eine in der Wand eingelassene Ausstellungsvitrine in der Stadtkirche Traunstein auf und entwendeten das darin ausgestellte Brustkreuz.

Bei dem Brustkreuz handelt es sich um die päpstliche Pektorale, die Papst Benedikt XVI. seiner Heimatpfarrei vermacht hatte.

Darüber hinaus wurde von den unbekannten Tätern die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes aufgebrochen und das Bargeld entwendet.

Für die katholische Kirche ist der Wert des sakralen Gegenstandes nicht bezifferbar.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Angaben zum konkreten Tathergang können zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht gemacht

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

