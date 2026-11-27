Der Bundestag hat am Freitag in der Schlussabstimmung den Haushalt für das Jahr 2027 verabschiedet. Geplant sind demnach Ausgaben in Höhe von 555,94 Milliarden Euro, das sind 31,40 Milliarden Euro mehr als 2026 und ist zugleich ein leichtes Plus im Vergleich zum Regierungsentwurf (555,43 Milliarden Euro).

Dabei sind für Investitionen 61,85 Milliarden Euro ausgewiesen (2026: 58,35 Milliarden Euro) – 5,58 Milliarden Euro mehr als im Entwurf geplant. Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von insgesamt 377,77 Milliarden Euro vorgesehen – ein Plus von 9,92 Milliarden Euro im Vergleich zum Regierungsentwurf. Die Nettokreditaufnahme soll bei 122,97 Milliarden Euro liegen – 4,24 Milliarden Euro höher als von der Bundesregierung geplant. Die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben werden mit 396,21 Milliarden Euro veranschlagt (2026: 387,21 Milliarden Euro) und liegen damit 1,48 Milliarden Euro über dem von der Regierung ursprünglich angenommenen Wert.

Entlastungen sind bei der Stromsteuer geplant. Der Steuersatz für das Jahr 2027 soll von 20,50 Euro auf das europäische Mindestmaß von einem Euro je Megawattstunde abgesenkt werden. Für private Haushalte ergibt sich daraus laut Vorlage einschließlich Umsatzsteuer eine Entlastung von rund 2,3 Cent je Kilowattstunde. Die Stromlieferanten werden grundsätzlich verpflichtet, die Entlastung an ihre Kunden weiterzugeben.

Dafür bringen die geplanten Kürzungen des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung zusätzliche Belastungen für Bürger, der Zuschuss der ursprünglich geplanten drei Milliarden Euro wurde um eine Milliarde gekürzt. Zudem entfällt der Sofortzuschlag nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dafür bleibt der Sofortzuschlag im Kinderzuschlag erhalten.

Für neue Einnahmen soll unter anderem die Einführung einer Zuckergetränkesteuer ab dem 1. Januar 2028 führen. Je nach Zuckergehalt soll die Steuer 25, 30 oder 35 Cent je Liter betragen. Sie soll ab einem Zuckergehalt von fünf Gramm je 100 Milliliter greifen, davon ausgenommen sind unter anderem Frucht- und Gemüsesäfte ohne Zuckerzusatz. Der Bund geht von zusätzlichen Einnahmen von rund 1,1 Milliarden Euro aus.

Des Weiteren soll die Alkoholsteuer für sogenannte Zwischenerzeugnisse wie Portwein und Sherry um rund 20 Prozent erhöht werden, die ursprünglich geplante Erhöhung der Schaumweinsteuer entfällt hingegen. Bei der Alkopopsteuer soll der Kreis der steuerpflichtigen Getränke ausgeweitet und zugleich der Steuersatz gesenkt werden, erwartet werden Mehreinnahmen von 470 Millionen Euro.

Der Gesetzesentwurf sieht außerdem vor, dass Einnahmen aus dem europäischen Emissionshandel künftig teilweise dem Bundeshaushalt statt dem Klima- und Transformationsfonds zufließen können. Für 2027 sind hierfür 2,7 Milliarden Euro veranschlagt.

Änderungen gibt es auch bei der Tilgung von Krediten. Die Tilgung der Kredite des sogenannten „Sondervermögens“ Bundeswehr soll ab 2033 erfolgen. Bislang war ein Tilgungsbeginn spätestens im Jahr 2031 vorgesehen.

Zudem sollen mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2027 laut Bundesregierung die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Reihe von Maßnahmen zur Konsolidierung des Bundeshaushalts geschaffen werden.

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