Busse fahren wieder öfter – ÖPNV in Augsburg wird ab Montag wieder ausgedehnt

Ab Montag, dem 8. Januar, werden die swa-Busse in Augsburg nach den Weihnachtsferien wieder im 15-Minuten-Takt fahren. Allerdings ist aufgrund einer angekündigten Versammlung in Augsburg an diesem Tag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Auswirkungen auf den Bus- und Straßenbahnverkehr zu rechnen. Aufgrund von Personalmangel und zahlreichen Baustellen in der Stadt wurde der Takt der Buslinien seit dem 20. März 2023 an Werktagen tagsüber auf 20 Minuten ausgedehnt.

Ab Montag, dem 8. Januar, fahren die Buslinien der swa tagsüber wieder im 15-Minuten-Takt anstatt im 20-Minuten-Takt von Montag bis Freitag. Der Fahrplan am Samstag und Sonntag bleibt unverändert. Es kann aufgrund der Umstellung zu Anpassungen der Abfahrtszeiten kommen.

Die swa strebt an, dass der Fahrplan für die Fahrgäste verlässlich und planbar ist. Durch die Taktreduzierung konnten spontane Fahrtausfälle weitgehend vermieden werden.

Die Stadtwerke Augsburg (swa) spüren wie alle anderen Verkehrsunternehmen den anhaltenden Fachkräftemangel in der Logistikbranche, aber auch in Industrie, Handel, Handwerk und Gastronomie. Seit Jahresbeginn wirken die swa dem mit einem Vier-Punkte-Programm entgegen und wollen so die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering halten.

Die Ausbildungsoffensive für das Fahrpersonal hat zu einer hohen Zahl an Bewerbungen geführt. Das Einstellungsverfahren wurde vereinfacht und die Vorteile bei den swa stärker betont. Zum Beispiel bilden die swa ihr Bus- und Straßenbahnfahrpersonal in der eigenen Fahrschule aus und bei der Dienst- und Urlaubsplanung werden die Wünsche der Mitarbeiter möglichst berücksichtigt. Trotz hoher Bewerberzahlen konnten jedoch die Lücken durch ausscheidende Mitarbeiter, vor allem aufgrund von Renteneintritten, nicht geschlossen werden.