„20*C+M+B+24“ | Sternsinger bringen den Segen ins Rathaus von Memmingen

Sie sind seit Tagen in den prächtigen Gewändern der Heiligen Drei Könige in Memmingen unterwegs, haben Weihrauch, Lieder und Segenswünsche als Gaben dabei und sammeln Spenden für weltweite Kinderhilfsprojekte: Die Sternsingerinnen und Sternsinger der katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen brachten den Segen für die Stadt auch ins Rathaus und wurden von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Bürgermeisterin Margareta Böckh und Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger herzlich empfangen.

„Danke für euer tolles Engagement und dass ihr den Segen ins Rathaus bringt. Wir brauchen starken Segen für das Haus und für die Entscheidungen, die wir hier treffen“, betonte der Oberbürgermeister.

(Fotos: Alexandra Wehr/ Pressestelle Stadt Memmingen 1 von 3

„Die Sternsinger bringen die Botschaft des Friedens für die Welt und sie tragen diese gute und dringend notwendige Botschaft in jedes Haus“, bekräftigte Stadtpfarrer Pater Joshy Palakunnel O. Praem, der mit über 70 Sternsingerinnen und Sternsinger ins Rathaus gekommen war. Als sichtbares Zeichen des Segens schrieb Andreas Beck von der Männer-Sternsingergruppe der Pfarrei Mariä Himmelfahrt „20*C+M+B+24“ über das Rathausportal, was „Christus mansionem benedicat“, „Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Über 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene engagieren sich heuer in Memmingen als Sternsingerinnen und Sternsinger.