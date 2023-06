Das Kloster und das Museum laden zum Sommerfest nach Oberschönenfeld ein

Es liegt idyllisch eingebettet zwischen Feldern und Wiesen, ist ein beliebtes Ausflugsziel und hat für alle einiges zu bieten: Ein Ausflug nach Oberschönenfeld lohnt sich. Ganz besonders am Sonntag, den 18. Juni, wenn das Sommerfest ansteht.

Die Abtei und das Museum Oberschönenfeld des Bezirks Schwaben laden am Sonntag, den 18. Juni gemeinsam zum Sommerfest ein. In lockerer Atmosphäre können die Besucher/-innen bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr drinnen die Ausstellungen erkunden und draußen das vielfältige Programm genießen. Im Museum zu sehen sind die Sonderausstellung „Über Grenzen. Menschen in Schwaben und ihre Geschichten“ sowie die Ausstellungen „Tradition und Umbruch“ und „Geschichten aus Schwaben“. Die Schwäbische Galerie präsentiert die kürzlich eröffnete Sonderausstellung „Am Horizont Utopia“ der beiden Kunstpreisträgerinnen 2022 des Landkreises Augsburg Erika Kassnel-Henneberg und Andrea Sandner.

Führungen durch die Kirche und die Ausstellungen

Die Abtei lädt um 10 Uhr zur Messe in die Kirche ein. Zudem gibt es um 15 Uhr eine Kirchenführung mit Orgelkonzert von Peter Bader und um 16.30 Uhr eine Abschlussandacht im Museumshof. Anlässlich des Fests verkauft die Klosterbäckerei an diesem Sonntag von 13 bis 16.30 Uhr ihr bekanntes Oberschönenfelder Klosterbrot. Bärbel Steinfeld vom Museum Oberschönenfeld führt um 11 Uhr durch die Ausstellung „Am Horizont Utopia“ sowie um 14 und um 16 Uhr durch die Ausstellung „Über Grenzen“. Dem Thema „Grenzen“ widmet sich auch Heidrun Glatz, die vor oder nach der Führung mit zeitgenössischem Improvisationstanz auftritt.

Kinder dürfen ihr eigenes Brot backen

Familien können sich über verschiedene Aktionen zum Mitmachen freuen, die von 11 bis 16 Uhr im Museumshof stattfinden. Kinder können unter Anleitung im Holzofen ihr eigenes Brot backen (jeweils zur vollen Stunde von 11 bis 16 Uhr). Handwerklich Geschickte lernen das Wickeln von Posamenten-Knöpfen. Außerdem gibt es eine Kostüm-Station mit Foto-Box und einen nostalgischen Spiele-Parcours. Alle Angebote sind kostenfrei. Interessierte melden sich am Veranstaltungstag für die Führungen und das Brotbacken im Besucherzentrum an.

Für Musik sorgt die Band „ScheinEilig“, die von 11 bis 13 Uhr Oriental-Folk-Funk aus Schwaben bietet, sowie die Jazz-Band „Stefan Kessler & Friends“ (14 – 16 Uhr). Gastronomen bewirten die Gäste mit süßen und deftigen Schmankerln im Museumshof.

Weitere Informationen zum Sommerfest gibt es im Internet unter www.mos.bezirk-schwaben.de und www.abteioberschoenenfeld.de.