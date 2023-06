Am Freitagabend ist in der Agilolfingerstraße in München ein großer Baum umgestürzt und hat sich an einem Mehrfamilienhaus angelehnt. Verletzt wurde niemand.

Ein Bewohner bemerkte, dass sich der Baum in Richtung Haus geneigt hatte und somit der Weg zur Eingangstür versperrt war. Er rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte begutachteten die Lage und forderten weitere Kräfte an. Vorsichtshalber wurde der Bereich für Passanten gesperrt und die noch verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner angehalten, im Haus zu bleiben. Mit einer Kettensäge ausgerüstet, trugen die Feuerwehrleute den Baum Stück für Stück von der Drehleiter aus ab. Nach rund drei Stunden waren auch die letzten, im Weg liegenden Äste beseitigt, sodass der Weg zum Haus wieder gefahrlos begehbar war.

Warum der Baum umgestürzt war, sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.