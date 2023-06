Polizeibericht Region Augsburg vom 10.06.2023

Friedberg –Kennzeichendiebstahl





Vom 07.06.2023, 18:00 Uhr bis zum 08.06.2023, 19:30 Uhr kam es in der



Bauernbräustraße zu einem Diebstahl. Hierbei wurde von einem bislang unbekannten



Täter das vordere Kennzeichen von einem roten VW Up! entwendet.



Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 25 Euro.



Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer



0821/323–1710.





Kissing – Fahrraddiebstahl





Am 09.06.2023 wurde im Zeitraum von 10:45 Uhr bis 16:20 Uhr am Kissinger



Bahnhof ein grünes Rennrad der Marke „Bianchi“ entwendet. Das Fahrrad war mit



einem Fahrradschloss am dortigen Fahrradabstellplatz gesichert. Ein bislang



unbekannter Täter knackte das Schloss und nahm das Rennrad mit.



Der Diebstahlschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer



0821/323–1710.

Verkehrsunfallflucht in Fischach







Ein 36jähriger Mann aus Fischach erstattete am Freitag, den 09.06.2023, Anzeige



wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mann musste feststellen, dass sein Pkw von einem



derzeit noch unbekannten Fahrzeugführer in der Augsburger Straße in Fischach



beschädigt worden war. Den Unfall hatte der Anzeigeerstatter gegen 21 Uhr von



seiner Wohnung aus beobachtet, konnte sich aber nur einen Teil eines Kennzeichens



eines Pkw merken, während sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der



Unfallstelle entfernte. Eine zum Unfallzeitpunkt in Fischach befindliche Streife der



Polizeiinspektion Zusmarshausen wurde vom Geschädigten auf den Unfall



aufmerksam gemacht; Ermittlungen wurden von eingesetzten Beamten umgehend



eingeleitet.



Das geschädigte Fahrzeug wurde im Heckbereich links zerkratzt. Es entstand ein



Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000 Euro.



Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Zusmarshausen



unter der Telefonnummer 08291/1890–0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.