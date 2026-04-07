Luis Diaz #14 (FC Bayern Muenchen), rechts, jublt mit Serge Gnabry #7 (FC Bayern Muenchen) und Konrad Laimer #27 (FC Bayern Muenchen) anch dem 0:1, Real Madrid vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Maenner, UEFA Champions League, Saison 2025/2026, Viertelfinal-Hinspiel (Quarter Finals 1st Leg), 07.04.2026 Foto: Kolbert press
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CL: Bayern München gewinnt Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der FC Bayern München hat das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid mit 2:1 gewonnen und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet.

Die Münchner bestimmten über weite Strecken die erste Halbzeit und belohnten sich kurz vor der Pause mit der Führung: Luis Diaz traf in der 41. Minute nach einem schnellen Angriff zur verdienten Führung. Zuvor hatten die Gäste bereits mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen.

Direkt nach Wiederbeginn legte der deutsche Rekordmeister nach. Nur wenige Sekunden nach Anpfiff der zweiten Hälfte erhöhte Harry Kane in der 46. Minute mit einem präzisen Distanzschuss auf 2:0.

Real Madrid steigerte sich im Anschluss deutlich und kam in der Schlussphase zurück ins Spiel. In der 74. Minute verkürzte Kylian Mbappe aus kurzer Distanz auf 1:2.

In den letzten Minuten drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, scheiterten jedoch mehrfach am stark aufgelegten Bayern-Torhüter Manuel Neuer. Die Münchner verteidigten den Vorsprung trotz zunehmenden Drucks und brachten den Auswärtssieg über die Zeit. In der intensiven Schlussphase häuften sich schließlich die Verwarnungen auf Seiten der Bayern.

Mit dem knappen Erfolg verschafft sich Bayern München eine vielversprechende Ausgangslage für das Rückspiel in der heimischen Arena.

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