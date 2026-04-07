Heftiger Verkehrsunfall in Augsburg-Oberhausen

Gegen 21:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Donauwörther Straße/Zollernstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleinbus und ein Pkw waren in die Kollision verwickelt.

Dabei prallte der Kleinbus gegen einen Ampelmast, der durch die Wucht des Aufpralls stark verbogen wurde. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen, der Rettungsdienst und die Polizei rückten mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle aus.

Zunächst bestand die Befürchtung, dass Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt seien. Diese bestätigte sich glücklicherweise nicht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Beteiligten nur leicht verletzt. Dennoch wurden sie vorsorglich vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur genauen Höhe des entstandenen Sachschadens konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden. Es ist jedoch von einem erheblichen Schaden auszugehen. Als mögliche Unfallursache wird derzeit ein Rotlichtverstoß in Betracht gezogen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen, die etwa eine Stunde andauerten.