Dienstag, Januar 6, 2026
Politik & Wirtschaft
CSU lehnt Budget-Forderung der EU-Kommission strikt ab

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Die CSU im Bundestag will die Budget-Forderung der EU-Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen keinesfalls mittragen.

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die “Rheinische Post” (Dienstag) berichtet, heißt es in einer Beschlussvorlage für die an diesem Dienstag beginnende Klausur der Landesgruppe in Kloster Seeon: “Den völlig überdimensionierten Vorschlag der EU-Kommission über die Ausweitung des mehrjährigen Finanzrahmens für 2028-2034 auf fast zwei Billionen Euro lehnen wir in der jetzigen Form ab.”

Darin bekräftigt die CSU auch: “Wir lehnen neue gemeinsame EU-Schulden strikt ab und fordern die Rückkehr zu solider Haushaltsführung.” Die Pläne der Kommission dürften auch nicht “zu Kompetenzerweiterungen der EU durch die Hintertür führen”.

Landesgruppenchef Alexander Hoffmann sagte der “Rheinischen Post”: “Es kann nicht sein, dass der größte Nettozahler spart, aber sich die EU-Kommission einen vollkommen überdimensionierten Finanzrahmen genehmigen lassen will.” Deutschland sei auf Reformkurs und das müsse auch für die EU gelten. “Ich erwarte aus Brüssel Sparvorschläge, Strukturreformen und eine Konzentration aufs Kerngeschäft, nämlich die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken und mehr Freihandelsabkommen zu schließen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

