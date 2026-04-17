DB investiert 20 Milliarden Euro in Sanierung von Bahnhöfen
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DB investiert 20 Milliarden Euro in Sanierung von Bahnhöfen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deutsche Bahn will bis 2030 jedes Jahr vier Milliarden Euro in die Renovierung alter Bahnhöfe investieren.

Regionalzug am Hauptbahnhof, via dts Nachrichtenagentur

“In den nächsten fünf Jahren werden es mehr als 20 Milliarden Euro Investitionen sein”, sagte die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). “Da haben wir ganz klar Nachholbedarf.”

Laut Deutscher Bahn sollen dieses Jahr mehr als 1.000 Stationen modernisiert werden. Zudem werden bis 2030 in ganz Deutschland 710 Bahnhöfe grundlegend renoviert, 130 Bahnhöfe sollen es allein noch 2026 sein. Hauptaugenmerk soll auf der Verschönerung der Empfangsgebäude liegen. Zudem soll mit zusätzlichen 50 Millionen Euro an den Bahnhöfen für mehr Sicherheit und Sauberkeit gesorgt werden.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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