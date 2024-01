Die 6 besten Roadtrips in Portugal 

Portugal ist ein ideales Ziel für einen Roadtrip durch die Landschaft. Die Straßen sind in der Regel in gutem Zustand, und die relativ geringe Größe des Landes ermöglicht es, eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, selbst wenn man nur ein paar Tage Zeit hat. Schnell ist ein iberischer Soundtrack zusammengestellt und schon ist man bereit für eine Reise durch Portugal.

Faro oder Porto?

Egal ob nach Faro oder Porto – der Flughafen Karlsruhe bietet günstige Flüge nach Portugal. Wer sein Auto nicht am Flughafen abstellen und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel für die Anfahrt nutzen möchte, kann hier eine günstige Taxialternative finden. Ein Auto für den Trip ist in Portugal leicht und preiswert zu mieten.

Wohin der Roadtrip durch Portugal führen soll, hängt von den Interessen ab – man kann eine Reise planen, bei der man sich auf einen Strandausflug, die Besichtigung von UNESCO-Welterbestätten oder die großartige Aussicht auf das mit Weinbergen bedeckte Douro-Tal konzentriert. Die Wege ins Hinterland führen an Orte, die man ohne Auto einfach nicht erreichen könnte. Hier sind sechs der besten Roadtrips, die man in Portugal unternehmen kann.

Der beste Roadtrip für Strandliebhaber

Strecke: Vila Nova de Milfontes-Vila Real de Santo António, 320 km

Dauer: 2–3 Tage

Portugals Südküste bietet eine fast mediterrane Idylle mit Düften von Pinien, Rosmarin, Wein und gegrilltem Fisch, die über einige absolut atemberaubende Strände schweben. Da es sich hier jedoch um den Atlantik und nicht um ein geschütztes Meer handelt, kann man auch mit surfbaren Wellen, bedeutender maritimer Geschichte und einigen großartigen Möglichkeiten zur Tierbeobachtung rechnen.

Diese Fahrt führt zu einigen der schönsten Strände der Region sowie zu faszinierenden Städten mit eng beieinander liegenden, nordafrikanisch inspirierten Straßenzügen.

Zu den Höhepunkten gehören das Sandparadies Praia da Amoreira in Aljezur, die imposante und furchteinflößende Festung Fortaleza de Sagres und die pulsierende Stadt Lagos, in der das Nachtleben pulsiert. Man kann auch das Auto stehen lassen und mit der Fähre zur Ilha Deserta übersetzen, einer langen, unerschlossenen Insel mit einem traumhaften Strand.

Die Fahrt endet in der portugiesischen Grenzstadt Vila Real de Santo António. Wer aber noch nicht aufgeben will, sollte sich auf der spanischen Seite umsehen. Sevilla ist nur 150 km entfernt.

Der beste Roadtrip für Surfer und Meeresfrüchte-Fans

Strecke: Praia do Guincho-Aveiro, 330 km

Dauer: 2–3 Tage

Portugals wilde und wellengepeitschte Westküste lädt ein, die großen Wellen zu reiten. Dieser Atlantikstreifen ist eine verlockende Mischung aus erstklassigen und preiswerten Surfcamps, strahlend weißen Städten und Dörfern mit authentischen Fischrestaurants, goldenen, von Dünen und Kiefern gesäumten Stränden und unvergesslichen Sonnenuntergängen.

Surfer und Kitesurfer jeden Niveaus kommen in der glitzernden Brandung des Atlantiks voll auf ihre Kosten, während sich die kleinen Städte entlang der Küste hervorragend für ein Meeresfrüchte-Essen und einen Cocktail nach dem Strandbesuch eignen. Zu den Highlights gehören der beliebte Strandort und Surfer-Hotspot Peniche, der herrliche Sandstrand von Foz do Arelho und die Big-Wave-Stadt Nazaré.

Man kann auch eine Bootsfahrt durch die glitzernden Kanäle von Aveiro unternehmen – Portugals Antwort auf Venedig – und in der von Dünen umgebenen Küstenwildnis der Reserva Natural das Dunas de São Jacinto nach wilden Tieren Ausschau halten. Diesen Trip kann man rechtzeitig planen oder auch spontan erleben.

Bester Roadtrip für Weinliebhaber

Strecke: Porto-Miranda do Douro, 358 km

Dauer: 3 Tage

Der Douro ist ein kleines Stück vom Himmel. Diese von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Region bietet einige der eindrucksvollsten Landschaften Portugals mit kilometerlangen Weinbergen, die sich entlang der Konturen des namensgebenden Flusses erstrecken und die terrassenförmigen Hänge hinaufziehen.

Entlang fast jeder Straße locken fabelhaftes Essen, köstliche Weine, mittelalterliche Steindörfer, palastartige Quintas (Landhäuser) und Postkartenansichten.

Nur 4,5 km von Pinhão entfernt befindet sich das atemberaubende Casal de Loivos mit seinem schönen Aussichtspunkt (Miradouro). Von hier aus hat man einen herrlichen Blick auf den Douro im Postkartenformat und die terrassenförmig angelegten Weinberge mit Steinmauern, die in die Hänge eingebettet sind und die geschwungenen Konturen des Tals säumen, während sich der Fluss durch alles hindurchschlängelt.

Bester Roadtrip zu UNESCO-Welterbestätten

Strecke: Lissabon-Tomar, 230 km

Dauer: 1–2 Tage

Diese Fahrt führt von Lissabon, Portugals romantischer Hauptstadt, durch Landschaften, die von Korkeichen und Kiefern geprägt sind. Bevor man die Hauptstadt verlässt, sollte man in Belém halten, wo man zwei architektonische Ikonen (und UNESCO-gelistete Stätten) auf einmal sehen können – das Jéronimos-Kloster aus dem 16. Jahrhundert und den ebenso majestätischen Turm von Belém.

Die nächste Station ist Sintra – ein Ort mit Palästen, skurrilen Herrenhäusern und bezaubernden Wäldern sowie einigen verlockenden Unterkünften für die Nacht. Von hier aus fährt man zu einem Trio beeindruckender architektonischer Monumente, die alle zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.

In Alcobaça kann man durch die Gänge eines der schönsten Klöster der Iberischen Halbinsel wandern. Etwa 30 Minuten nordöstlich befindet sich die gotische Pracht von Santa Maria da Vitória, ein weiteres klösterliches Meisterwerk. Die geheimnisvollste Stätte von allen befindet sich in Tomar. Das prächtige Convento de Cristo, das von den Tempelrittern erbaut wurde.

Bester Roadtrip für Geschichtsliebhaber

Strecke: Guimarães-Peneda, 217 km

Dauer: 1–2 Tage

Portugals nordwestlicher Zipfel ist wie geschaffen für einen Roadtrip mit prächtigen mittelalterlichen Städten, spirituellen Pilgerstätten und von Dünen gesäumten Atlantikstränden. In Guimarães, wurde 1110 Portugals erster König, Afonso I. geboren. Diese von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Stätte beherbergt eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Zentren des Landes. Nördlich von Guimarães befinden sich die Ruinen von Citânia. Eine keltischen Siedlung, die vor mehr als 2.500 Jahren gegründet wurde.

Die größte Stadt des Minho ist Braga, ein wichtiges Zentrum der portugiesischen Spiritualität, in dem sich die älteste Kathedrale des Landes sowie römische Ruinen und blumengeschmückte Plätze mit Straßencafés befinden. Viana do Castelo, die größte Sehenswürdigkeit der Costa Verde, bietet Besuchern gleich zwei Möglichkeiten: mittelalterliche Architektur und herrliche Strände. In Ponte de Lima befindet sich die schönste mittelalterliche Brücke Portugals – die Ponte Romana mit ihren 31 Bögen.

Bester Roadtrip für gefühlvolle Abenteuer jenseits des Mainstreams

Strecke: Évora-Monsaraz, 360 km

Dauer: 3 Tage

Wer auf der Suche nach dem Herz und der Seele Portugals ist, sollte sich in den Alentejo begeben – eine Region mit Burgstätten auf den Klippen, traditionellen Dörfern und hügeligen Ebenen mit Weinbergen und Olivenhainen. In Évora kann man zwischen mittelalterlichen Denkmälern, einer schaurigen Knochenkapelle und dem schönsten römischen Tempel Portugals die Jahrhunderte zurückspulen.

Auf dem Weg nach Estremoz und Vila Viçosa sind zwei fotogene Städte, in denen alles aus Marmor zu sein scheint. Weiter nördlich kann man Marvão erkunden – ein Dorf, das auf einer Klippe liegt und einen weiten Blick über die sonnenbeschienene Landschaft bietet. Auf dem Weg nach Süden sollte man in Monsaraz anhalten, einem faszinierenden Bergdorf mit einer mittelalterlichen Burg und einer weiteren atemberaubenden Aussicht.