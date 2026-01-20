Newsletter
type here...
Diebstahl eines BMW X5 in Hallbergmoos: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Diebstahl eines BMW X5 in Hallbergmoos: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.-19. Januar 2026) wurde in Hallbergmoos, Landkreis Freising, ein grauer BMW X5 xDrive30d gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Ortsteil Goldach, und die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.

Details zum Diebstahl

Das Fahrzeug, ausgestattet mit einem modernen Keyless-Go-System, wurde am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Pappelweg geparkt und verschlossen. Der BMW befand sich vor der Hauseinfahrt des Besitzers. Am Montagmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl, als er sein Fahrzeug nutzen wollte. Beide Fahrzeugschlüssel sind weiterhin im Besitz des Eigentümers.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding appelliert an mögliche Zeugen, sich bei auffälligen Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...

Neueste Artikel