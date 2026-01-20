Diebstahl eines BMW X5 in Hallbergmoos: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag (18.-19. Januar 2026) wurde in Hallbergmoos, Landkreis Freising, ein grauer BMW X5 xDrive30d gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Ortsteil Goldach, und die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ist derzeit auf der Suche nach Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können.

Details zum Diebstahl

Das Fahrzeug, ausgestattet mit einem modernen Keyless-Go-System, wurde am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Pappelweg geparkt und verschlossen. Der BMW befand sich vor der Hauseinfahrt des Besitzers. Am Montagmorgen bemerkte der Besitzer den Diebstahl, als er sein Fahrzeug nutzen wollte. Beide Fahrzeugschlüssel sind weiterhin im Besitz des Eigentümers.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei Erding appelliert an mögliche Zeugen, sich bei auffälligen Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.