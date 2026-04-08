Dieselpreis erreicht neues Allzeithoch - Benzin knapp darunter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Dieselpreis erreicht neues Allzeithoch – Benzin knapp darunter

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die neue Tankstellen-Regel zeigt auch eine Woche nach ihrem Inkrafttreten weiter keine spürbaren Effekte für die Entwicklung der Spritpreise.

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte, kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Dienstag 2,447 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 13,1 Cent gegenüber der Vorwoche und ist erneut ein neues Allzeithoch. Der Preis für Super E10 erhöhte sich um 8,1 Cent auf durchschnittlich 2,188 Euro pro Liter. Damit liegt der Benzinpreis knapp unter seinem bisherigen Rekordwert.

Seit letztem Mittwoch gilt in Deutschland das sogenannte Österreich-Modell, nach dem die Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag um 12 Uhr erhöhen dürfen. Preissenkungen sind aber weiterhin jederzeit möglich. Wie sich die Waffenruhe im Nahen Osten auf die Spritpreise auswirkt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In einer ersten Reaktion des Marktes sank der Ölpreis am Mittwochmorgen bereits deutlich.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt

0
Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen...
Politik & Wirtschaft

Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland

0
Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...
Polizei & Co

43-Jähriger leistet Widerstand und versucht Gewalt im Augsburger Festzelt

0
Am Donnerstagabend, dem 9. April 2026, kam es in...
Polizei & Co

Hundebiss in Stadtbergen: Polizei sucht unbekannten Hundehalter nach Vorfall auf Jogger

0
Am Mittwoch (08.04.2026) wurde ein 40-jähriger Jogger in Stadtbergen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute