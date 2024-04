Dieser russische Panzer sorgt für jede Menge Spott

In der Ostukraine war eine neue Konstruktion des russischen T-72-Panzers im Einsatz. Diverse Aufnahmen zeigen das ungewöhnliche Gefährt in der Oblast Donezk. Bei zahlreichen Usern und Experten sorgt die Konstruktion für Spott. Die russische Seite präsentierte den Panzer, der gegen Drohnen geschützt sein soll, hingegen mit gewissem Stolz. Die Schutzhaube des Panzers wirkt improvisiert und erinnert stark an einen Schildkrötenpanzer.