Dolomitencup | Augsburger Panther starten gegen Kometa Brno

Der Spielplan für den Dolomitencup 2026 steht fest: Vom 21. bis 23. August trifft sich die internationale Eishockey-Elite in Neumarkt (Südtirol). Austragungsort ist die Würtharena, in der bereits die 20. Ausgabe des renommierten Vorbereitungsturniers über die Bühne geht.

Die Augsburger Panther treffen zum Auftakt des 20. Dolomitencups am Freitag, 21. August, auf HC Kometa Brno. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Für die Fuggerstädter ist es zugleich der erste Härtetest der Vorbereitung auf die neue DEL-Saison.

Neben dem AEV und Brünn nehmen auch die Eisbären Berlin sowie der EV Zug teil. Diese beiden Teams bestreiten am Samstag das zweite Halbfinale.

Finalspiele am Sonntag

Am Sonntag, 23. August, stehen die Platzierungsspiele auf dem Programm:

Spiel um Platz 3 um 15:45 Uhr

Finale um 20:00 Uhr

Tickets für das Turnier sind bereits online erhältlich.

Südtirol als Treffpunkt der Panther-Fans

Das Turnier genießt insbesondere bei den Anhängern aus Augsburg einen hervorragenden Ruf. Bei jeder der bisherigen Teilnahmen reisten zahlreiche Fans nach Südtirol, um ihre Mannschaft zu begleiten und die besondere Atmosphäre des Sommerturniers zu erleben. Die Kombination aus hochklassigem Eishockey und einem tollen Ambiente macht den Dolomitencup seit Jahren zu einem festen Bestandteil der Saisonvorbereitung.