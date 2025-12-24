Newsletter
Drei Tote bei Explosion in Moskau

In Moskau ist es am Mittwoch erneut zu einer Explosion gekommen. Dabei seien zwei Verkehrspolizisten und eine dritte Person getötet worden, teilten die Behörden mit.

Drei Tote Bei Explosion In MoskauTatort nach Explosion in Mokau am 24.12.2025, Ilya Lazarev/Tass/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

Demnach soll der Sprengsatz gegen 1:30 Uhr Ortszeit detoniert sein, als die Beamten sich einer “verdächtigen Person” in der Nähe ihres Polizeifahrzeugs im Süden der Hauptstadt näherten. Der Tatort sei abgesperrt worden, und die Überwachungskameras würden ausgewertet, um den Vorfall weiter zu untersuchen, hieß es.

Erst am Vortag war ein russischer General bei einem Autobombenanschlag in Moskau getötet worden. Russische Ermittler gehen davon aus, dass ukrainische Geheimdienste für die Explosion verantwortlich sind.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

