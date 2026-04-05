Drei Tote nach Baumsturz bei Ostersuche nahe Flensburg
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Drei Tote nach Baumsturz bei Ostersuche nahe Flensburg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bei dem tödlichen Baumsturz in einem Waldgebiet in der Gemeinde Mittelangeln bei Flensburg ist am Ostersonntag eine weitere Person ihren Verletzungen erlegen. Insgesamt seien drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizeidirektion Flensburg mit. Gegen 11 Uhr war demnach ein etwa 30 Meter hoher Baum auf eine Gruppe von etwa 50 Personen gestürzt, die sich zum Ostereiersuchen vor Ort aufgehalten hatte.

Notarzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unter dem Baum wurden vier Personen eingeklemmt. Noch am Unfallort starben eine 16-Jährige und eine 21-Jährige. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen erlag später im Krankenhaus in Kiel ihren lebensgefährlichen Verletzungen. Eine 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Gruppe bestand aus Bewohnern und Betreuern einer nahegelegenen Wohneinrichtung.

Die Rettungskräfte wurden von Notfallseelsorgern unterstützt, die vor Ort die Betroffenen betreuten. Als Ursache für den Baumsturz werden derzeit starke Windböen angenommen. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

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