Dreister Raub in Kulmbacher Bankfiliale: Unbekannte betäuben Opfer mit Substanz

KULMBACH. In der vergangenen Samstagnacht kam es im Kulmbacher Stadtgebiet zu einem Überfall, bei dem drei unbekannte Täter einen mittleren dreistelligen Geldbetrag raubten. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Vorgehen der Täter

Gegen 23.15 Uhr befanden sich ein 34-jähriger Inder und ein 38-jähriger Pakistani in einer Bankfiliale in der Fritz-Hornschuch-Straße, als drei Männer die Filiale betraten. Diese boten den beiden Männern eine unbekannte Substanz zum Rauchen an. Nach dem Konsum der Substanz erlitten die Opfer erhebliche gesundheitliche Probleme und waren fast bewusstlos. Dies nutzten die Täter aus, um Bargeld und weitere Gegenstände zu stehlen.

Weiterer Vorfall im Kiosk

Ein Passant bemerkte die Lage und alarmierte den Rettungsdienst, der die Opfer ins Klinikum Kulmbach brachte. Kurz darauf wurde in einem nahegelegenen 24/7 Kiosk in der Kulmbacher Fußgängerzone eine der gestohlenen EC-Karten eingesetzt. Die Verbindung dieses Vorfalls zur Tat ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugenaufruf

Die drei Verdächtigen wurden von Zeugen mit arabischem Aussehen beschrieben, einer trug ein türkisfarbenes Oberteil. Personen, die am vergangenen Samstag zwischen 23.15 Uhr und 24 Uhr in der Fritz-Hornschuch-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.