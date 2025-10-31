Einbruch in Stadtberger Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Zwischen Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, 20.00 Uhr, und Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, 08.00 Uhr, wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Stadtbergen eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung.

Ermittlungen der Polizei laufen

Der genaue Schaden, sowohl am Sachgut als auch am Diebesgut, wird derzeit von den ermittelnden Beamten noch festgestellt. Die Polizei Augsburg hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps zum Schutz vor Einbrüchen

Um sich vor Wohnungseinbrüchen zu schützen, rät die Polizei zu folgenden Maßnahmen:

Fenster, Balkon- und Terrassentüren stets verschließen.

Gekippte Fenster als offene Fenster betrachten.

Kennzeichen unbekannter Personen oder Fahrzeuge notieren.

Unbekannte, auffällig interessierte Personen gezielt ansprechen.

Bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei informieren.

Rollläden tagsüber geöffnet lassen und Zeitschaltuhren verwenden.

Schlüssel niemals draußen verstecken.

Keine Abwesenheitshinweise in sozialen Netzwerken oder auf Anrufbeantwortern geben.

Türen immer zweimal abschließen.

Kostenlose Beratung und Vorträge

Um das Risiko eines Einbruchs zu minimieren, bietet die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle kostenlose Termine zur individuellen Beratung an. Zudem werden regelmäßig Vorträge zum Thema Einbruchsschutz angeboten, zu denen die Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

