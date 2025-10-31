Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannte stehlen E-Scooter vor Schule in Stadtbergen

Am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, ereignete sich zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr ein Diebstahl in Stadtbergen. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten einen E-Scooter am Hopfengarten.

E-Scooter vor Schule gestohlen

Der gestohlene E-Scooter war ordnungsgemäß vor einer Schule abgestellt und versperrt. Der genaue Schaden wird derzeit noch ermittelt. Die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen gesucht

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. Die Unterstützung der Bürger ist entscheidend, um den Fall schnell aufklären zu können.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

