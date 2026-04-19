EU und Ungarns künftige Regierung sprechen über blockierte Mittel

Eine Delegation der Europäischen Kommission hat am Freitag und Samstag in Budapest technische Gespräche mit Vertretern der künftigen ungarischen Regierung geführt. Das teilte die Brüsseler Behörde am Sonntag mit.

Die Treffen folgten auf Kontakte zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem designierten ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar, die sich verpflichtet hatten, an verschiedenen dringenden Themen zu arbeiten. In den Gesprächen ging es um Ansätze, um Fortschritte bei der Freigabe von EU-Mitteln zu erzielen, die für Ungarn vorgesehen sind, jedoch aufgrund von Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefroren wurden.

Die Treffen hätten eine frühe Gelegenheit geboten, um über konkrete Schritte zu diskutieren, die unternommen werden müssten, um die blockierten Gelder freizugeben und die Zusammenarbeit zwischen der EU und Ungarn zu verbessern, so die EU-Kommission. Diese Arbeit sei notwendig und werde fortgesetzt.