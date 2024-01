FC Bayern verpflichtet Sacha Boey von Galatasaray

Der FC Bayern hat Sacha Boey (23) unter Vertrag genommen. Der französische Außenverteidiger kommt vom türkischen Meister Galatasaray Istanbul und unterschrieb in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Wir sind froh, in Sacha Boey einen jungen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns zu binden. Auch in den beiden Champions League-Spielen gegen uns hat er eine starke Leistung gezeigt. Damit haben wir unseren Kader nicht nur in der Breite, sondern auch qualitativ weiter verstärkt.“

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: „Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut. Er war bei Galatasaray Istanbul ein absoluter Publikumsliebling, hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt, bringt Champions League-Erfahrungen mit und wurde in der vergangenen Saison mit Galatasaray Istanbul Meister. Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen.“

Sacha Boey: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung: Es ist mir eine Ehre, für einen Weltverein wie den FC Bayern auflaufen zu dürfen. Ich freue mich sehr auf meine neue Mannschaft und darauf, künftig mit all diesen großen Spielern zusammenzuspielen. Vom Typ bin ich ein angriffslustiger Abwehrspieler – mir liegt es genauso, mich in der Offensive zu beteiligen wie in der Verteidigung.“

Der in Montreuil bei Paris geborene Sacha Boey machte seine ersten Schritte als Fußballer beim FC Romainville und kam über Red Star Paris im Sommer 2014 in die Akademie von Stade Rennes, wo er im Mai 2019 im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der französischen Ligue 1 feierte. Nach einer zwischenzeitlichen Leihstation bei Dijon FCO wechselte er zur Saison 2021/22 zum türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul, für den er 83 Mal im Einsatz war und 4 Tore erzielte. Im Sommer feierte er mit dem Traditionsclub die Meisterschaft.