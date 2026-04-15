Festnahme in Coburg: Polizei entdeckt Drogen und Waffen in Wohnung
Polizeipräsidium Oberfranken
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Festnahme in Coburg: Polizei entdeckt Drogen und Waffen in Wohnung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag gelang der Kriminalpolizei Coburg ein bedeutender Schlag gegen den Drogenhandel, als sie einen 51-jährigen Mann festnahmen und dabei eine erhebliche Menge an Betäubungsmitteln und Waffen sicherstellten. Aufgrund des dringenden Verdachts, unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu handeln, befindet sich der Verdächtige nun in Untersuchungshaft.

Drogenfund in Coburg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im Rahmen intensiver Ermittlungen stießen die Behörden auf Hinweise zu einem bevorstehenden Drogenhandel im Coburger Stadtgebiet. Daraufhin wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erlassen, den die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Coburg in den Mittagsstunden vollzogen.

Sichergestellte Drogen und Waffen

Bei der Durchsuchung einer Wohnung entdeckten die Beamten über 100 Gramm Crystal und etwa 50 Gramm Kokain. Außerdem fanden sie diverse Waffen, darunter eine Armbrust und mehrere verbotene Messer. Der 51-jährige Deutsche wurde direkt vor Ort festgenommen.

Untersuchungshaft angeordnet

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurde der Verdächtige am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft fort.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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