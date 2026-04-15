57-Jährige verursacht Unfall in Augsburg: Alkoholtest ergibt 1,8 Promille
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57-Jährige verursacht Unfall in Augsburg: Alkoholtest ergibt 1,8 Promille

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend, dem 14. April 2026, ereignete sich in Augsburg-Hochzoll ein Verkehrsunfall, der glücklicherweise keine Verletzten forderte. Eine 57-jährige Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, verursachte den Vorfall.

Unfall mit erheblichem Sachschaden

Gegen 20:45 Uhr kam es auf der Pfrontener Straße zu einem Unfall, als die Frau beim Rangieren mit ihrem Auto ein parkendes Fahrzeug touchierte. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Über 1,8 Promille im Atemalkoholtest

Die eintreffenden Polizeibeamten stellten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte einen Wert von über 1,8 Promille. Infolgedessen wurde der Führerschein der 57-Jährigen sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die deutsche Staatsangehörige. Der Vorfall zeigt erneut die Gefahren des Fahrens unter Alkoholeinfluss auf.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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