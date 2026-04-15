Schwerer Unfall auf Staatsstraße 2255: 57-Jähriger bei Neuhof an der Zenn schwer verletzt
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Schwerer Unfall auf Staatsstraße 2255: 57-Jähriger bei Neuhof an der Zenn schwer verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUSTADT AN DER AISCH. Auf der Staatsstraße 2255 in der Nähe von Neuhof an der Zenn (Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim) ereignete sich am Mittwochnachmittag, dem 15. April 2026, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitt.

Unfallhergang auf der Staatsstraße 2255

Der Fahrer eines schwarzen Opel Mokka war gegen 14:30 Uhr auf der Staatsstraße 2255 von Neuziegenrück in Richtung Neuhof an der Zenn unterwegs. Auf Höhe des Gemeindeteils Neuselingsbach kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals.

Schnelle Rettungsmaßnahmen vor Ort

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuhof an der Zenn und Markt Erlbach eilten zum Unfallort und befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt wurde der 57-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeiliche Ermittlungen laufen

Die Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch ist derzeit vor Ort, um den Unfallhergang zu klären. Der entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden. 

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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