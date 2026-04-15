Oberpfalz: Polizei setzt GPS-Köderfahrräder gegen organisierte Diebesbanden ein

OBERPFALZ. Fahrraddiebstähle bleiben ein drängendes Problem in der Oberpfalz. Um Dieben das Handwerk zu legen, setzt das Polizeipräsidium Oberpfalz auf eine innovative Strategie: Köderfahrräder mit GPS-Sendern.

Neue Strategie zur Bekämpfung von Fahrraddiebstählen

Die Polizei in der Oberpfalz kämpft seit Jahren gegen Fahrraddiebstähle. Neben Gelegenheitstätern treten immer häufiger organisierte Banden auf, die arbeitsteilig vorgehen. Diese Täterermittlungen gestalten sich oft als besonders schwierig.

GPS-Köderfahrräder im Einsatz

Um die Ermittlung zu erleichtern, werden nun gezielt sogenannte Köderfahrräder eingesetzt. Diese hochwertigen Räder, ausgestattet mit GPS-Technik, werden im öffentlichen Raum platziert. Bei einem Diebstahl kann der Standort des Fahrrads in Echtzeit verfolgt werden. Die abgestimmte Aktion mit den Staatsanwaltschaften der Oberpfalz ermöglicht den Einsatzkräften, Fahrraddiebe schnell zu lokalisieren und zu stellen. Das Ziel ist, organisierte Banden zu identifizieren und deren systematische Diebstähle konsequent zu verfolgen.

Erweiterte Ermittlungsansätze gegen Fahrraddiebe

Mit dieser Maßnahme erweitert das Polizeipräsidium seine Ermittlungsansätze im Kampf gegen Fahrraddiebstahl. Die Strategie zielt nicht nur auf die Ergreifung der Täter ab, sondern soll auch eine abschreckende Wirkung auf potenzielle Diebe haben.

Veröffentlicht am 15. April 2026 um 15:59 Uhr