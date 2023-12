Im österreichischen Zillertal, an der Gemeindegrenze zwischen Fügen und Hart, ereignete sich am Samstag (30.12.2023) ein schwerer Kutschenunfall. Bei diesem zogen sich zehn Urlauber aus Deutschland Verletzungen zu. Zwei der drei beteiligten Kinder wurden schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Innsbrucker Klinik geflogen.

Zu dem Unglück kam es, so die Angaben von vor Ort, durch Probleme mit dem Zugstrang. Diese wollte der Kutscher beheben und stieg vom Bock ab, die zwei Pferde gingen jedoch weiter. Dadurch kam die Kutsche vom Fahrweg ab und stürzte eine Böschung hinab.