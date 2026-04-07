Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (07.04.2026)
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Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (07.04.2026)

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Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Sie lauten 2, 4, 16, 23, 27, die beiden „Eurozahlen“ sind die 5 und die 8. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Nachdem am Freitag eine Person aus Kopenhagen den Jackpot geknackt hatte, startet der Eurojackpot wieder mit zehn Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Dort liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen.

Der Eurojackpot wird seit 2012 gespielt, 19 Länder sind an der Lotterie beteiligt. Bei den Ziehungen am Dienstag und Freitag in Helsinki werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 gezogen und separat zwei von 12 Zahlen, die sogenannten „Eurozahlen“.

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