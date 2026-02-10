type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (10.02.2026)

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 12, 19, 34, 39 und 47, die beiden “Eurozahlen” sind die 4 und 5. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Spielschein für Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen “Eurojackpot”, liegt bei 1:140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

Im Jackpot liegen bei der heutigen Ausspielung rund 22 Millionen Euro.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

