Ghostwriting in Deutschland: Definition und Begriffsklärung

Im öfter taucht dieser Begriff im Internet auf, wobei viele Leute Ghostwriting hauptsächlich aus dem Bereich der Romane kennen. Sie fragen sich, was ist Ghostwriting wirklich. Wörtlich würde man es als Geisterschreiben übersetzen, was aber in der deutschen Sprache so seltsam klingt, dass das englische Wort in Gebrauch geblieben ist.

Da im Internet heutzutage unfassbar viele Texte täglich benötigt werden, hat der Begriff in diesem Bereich eine neue Dimension erlangt. So bieten bereits viele Firmen Ghostwriter Deutschland erfolgreich an und schreiben Texte auf höchstem Niveau zu verschiedenen Themen. So können Ghostwriter Hilfe und Unterstützung bieten, ohne den eigenen Namen bei der Veröffentlichung zu offenbaren.

Was ist Ghostwriting?

Wer das deutsche Universalwörterbuch von Duden bemüht, das in gewisser Weise die Definitionen aller Begriffe der deutschen Sprache enthält, findet den Begriff Ghostwriting nicht. Stattdessen wird man zu den Begriffen Ghostwriter und Ghostwriterin weitergeleitet. Auch dort wird auf die wörtliche Übersetzung Geisterschreiber hingewiesen. Danach erhält man folgende Ghostwriting Definition:

Autor oder Autorin, der oder die für eine andere Person meist eine bekannte Persönlichkeit, schreibt und nicht als Verfasser genannt wird. (Zitat Duden)

Daher kommt auch die Vermutung der meisten Menschen, dass ein Ghostwriter einen Roman schreibt, der dann unter dem Namen eines berühmten Autors veröffentlicht wird. Doch das hat sich mit dem Internet inzwischen stark verändert. Denn heutzutage schreibt der Ghostwriter oder die Ghostwriterin nämlich für jeden, der einen guten Text zu einem bestimmten Thema benötigt.

Dabei handelt es sich immer weniger um erzählende Texte, sondern wesentlich öfter um wissenschaftliche Arbeiten, erklärende Artikel, Nachrichten und so weiter. Ein weiterer wichtiger Themenbereich für das Ghostwriting sind Reden.

Hier ist ebenfalls bekannt, dass die meisten bekannten Politiker ihre Reden nicht selbst verfassen, sondern Ghostwriter diese nach den Wünschen des Politikers formulieren. Zu viele Termine und Besprechungen hat der Politiker selbst, um sich auch noch stundenlang mit dem Ausformulieren, einer wirkungsvollen und gleichzeitig rechtssicheren Rede zu beschäftigen.

Genau das ist aber auch ein Grund, warum auch viele Webseiten im Internet Ghostwriter beschäftigen. Denn viele Firmen benötigen heute einen Blog, um ihre Kunden laufend mit Informationen zu versorgen und bei Laune zu halten. Da kann ein guter Ghostwriter Hilfe leisten und schöne Blogartikel zum gewünschten Thema formulieren. Das bringt uns zur nächsten Frage über die Bedeutung von Ghostwriting in der heutigen Zeit.

Ghostwriter Bedeutung im Internet

Im Bereich der Politiker und anderer berühmter Redner ist klar, dass es ohne Ghostwriter gar nicht geht. In einer Zeit, da jedes Wort aus jeder öffentlichen Rede von Anwälten auf die Waagschale gelegt wird, kann sich keiner mehr leisten, einfach aus dem Stegreif zu plaudern. Das ist traurig, aber wahr. Zu schnell fühlen sich bestimmte Gruppen angegriffen, vernachlässigt und decken bekannte Persönlichkeiten mit Klagen und Rücktrittsforderungen ein.

Im Internet haben wir bereits weiter oben ausgeführt, dass die Masse an Texten, welche täglich benötigt wird, einfach enorm ist. Obwohl die Texte im Vergleich zu Videos und Audios immer mehr zurückgedrängt werden, darf man nicht vergessen, dass Texte nicht nur geschriebene Artikel sind. Denn auch für Videos und Audios benötigt man einen Text, der dort gesprochen oder sogar geschrieben wird.

Doch selbst nur die veröffentlichten Texte werden täglich von Millionen deutschen Bürgern im Internet gelesen. Das wiederum erfordert auch, dass Millionen von neuen Texten laufend veröffentlicht werden müssen, um diese Menschen mit neuen Informationen zu füttern. Sehen wir uns zum Thema Texte im Internet eine Statistik an, welche aus der ARD-ZDF-Onlinestudie 2023 stammt:

65 % der Deutschen nutzen täglich das mediale Internet

50 Minuten lesen deutsche Internetnutzer täglich Texte im medialen Internet

Über 80 % der Publizierenden nutzen Text im Internet

Artikel in den sozialen Medien werden immer häufiger gelesen

Selbst ausgerechnet bedeutet das, dass ungefähr 5,5 Millionen Deutsche täglich im Internet 50 Minuten Texte lesen. Nach einer Studie von Marc Brysbaert aus der Ghent Universität in Belgien liest ein deutscher Leser durchschnittlich 238 Wörter pro Minute. Ein Deutscher verschlingt also 11.900 Wörter pro Tag und möchte laufend etwas Neues dabei erfahren.

Das sollten ausreichend erklären, wie groß die Bedeutung von Ghostwritern für die Texte im Internet sind. Dabei möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass sich hierbei nur um die veröffentlichten Texte handelt. Die benötigten Texte für die Videos und Audios kommen noch dazu.

Fazit zu Ghostwriting in Deutschland

Die Ghostwriter Definition des Begriffs kommt also vom Geist, der unsichtbar hinter dem Autor sitzt und ihm beim Schreiben der Texte hilft. Enorm wichtig ist dabei, dass der Ghostwriter mit den gewünschten Themen ausreichend vertraut ist. Auch den Stil und Tonfall des veröffentlichenden Autors oder der Firma sollte ein guter Ghostwriter punktgenau treffen. Dann ist jedes Ghostwriting eine echte Bereicherung für unseren Alltag.