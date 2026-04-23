Graffiti mit politischem Hintergrund am Rhein-Main-Donau-Kanal: Polizei Bamberg sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberfranken
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Graffiti mit politischem Hintergrund am Rhein-Main-Donau-Kanal: Polizei Bamberg sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

VIERETH-TRUNSTADT / BISCHBERG, LKR. BAMBERG. In den letzten Tagen wurden entlang des Rhein-Main-Donau-Kanals mehrere Graffiti mit politischem Hintergrund entdeckt, die derzeit die Polizei beschäftigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Antifaschistische und rechte Parolen gesichtet

Unbekannte Täter hinterließen an mehreren Stellen verschiedene Schriftzüge und Symbole. An einigen Mauern wurden antifaschistische Parolen gesprüht. In anderen Fällen fanden sich volksverhetzende Schriftzüge und Symbole, die vermutlich rechtsmotivierten Ursprungs sind.

Betroffene Bereiche des Graffiti-Schadens

  • Brückenpfeiler unter der Staatsstraße 2262 bei Viereth
  • Unterführung für Fußgänger und Radfahrer unter der B26 bei Bischberg
  • Ein weiterer Brückenpfeiler im Bereich der B26 bei Bischberg

Zeugenhinweise erbeten

Die Taten ereigneten sich wahrscheinlich in den vergangenen Tagen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegengenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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