Graffiti mit politischem Hintergrund am Rhein-Main-Donau-Kanal: Polizei Bamberg sucht Zeugen

VIERETH-TRUNSTADT / BISCHBERG, LKR. BAMBERG. In den letzten Tagen wurden entlang des Rhein-Main-Donau-Kanals mehrere Graffiti mit politischem Hintergrund entdeckt, die derzeit die Polizei beschäftigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Antifaschistische und rechte Parolen gesichtet

Unbekannte Täter hinterließen an mehreren Stellen verschiedene Schriftzüge und Symbole. An einigen Mauern wurden antifaschistische Parolen gesprüht. In anderen Fällen fanden sich volksverhetzende Schriftzüge und Symbole, die vermutlich rechtsmotivierten Ursprungs sind.

Betroffene Bereiche des Graffiti-Schadens

Brückenpfeiler unter der Staatsstraße 2262 bei Viereth

Unterführung für Fußgänger und Radfahrer unter der B26 bei Bischberg

Ein weiterer Brückenpfeiler im Bereich der B26 bei Bischberg

Zeugenhinweise erbeten

Die Taten ereigneten sich wahrscheinlich in den vergangenen Tagen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegengenommen.