Großbrand in Schnelldorf: Landwirtschaftliches Gebäude in Flammen, Ursache unklar
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Großbrand in Schnelldorf: Landwirtschaftliches Gebäude in Flammen, Ursache unklar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstagabend, dem 14. April 2026, geriet ein landwirtschaftliches Gebäude in Schnelldorf, Landkreis Ansbach, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Glücklicherweise kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden.

Feuerwehren erfolgreich im Einsatz

Gegen 18:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle (ILS) die Meldung über ein brennendes Gebäude im Schnelldorfer Gemeindeteil Grimmschwinden ein. Vor Ort stellte die Polizeiinspektion Feuchtwangen fest, dass die Scheune des Anwesens bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehren aus Schnelldorf, Wildenholz, Haundorf, Gailroth, Unterampfrach, Oberampfrach und Feuchtwangen waren schnell zur Stelle und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Löscharbeiten dauern jedoch noch an.

Schadenshöhe noch unklar

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht ermittelt. Nach ersten Untersuchungen wurden in der Scheune mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge durch das Feuer beschädigt.

Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken begann bereits am Brandort mit den kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen übernehmen, wobei die Aufklärung der Brandursache im Mittelpunkt steht.

Erstellt durch: Christian Seiler

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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