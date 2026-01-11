Newsletter
Sonntag, Januar 11, 2026
Politik & Wirtschaft
Grüne fordern mehr Druck auf Regime im Iran

Von DTS Nachrichtenagentur

Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran fordern die Grünen von der Bundesregierung mehr Druck auf das iranische Regime. “Warme Worte helfen den Menschen auf den Straßen Teherans wenig”, sagte die Sicherheits- und Verteidigungsexpertin der Bundestagsfraktion, Sara Nanni, der “Rheinischen Post” (Montagsausgabe). “Deutschland muss dabei helfen, den Druck auf das Regime zu erhöhen.”

Sara Nanni (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Bundesregierung hat noch Hebel, die sie nutzen kann.” Nanni nannte etwa Aufnahmezusagen für gefährdete Menschen aus der Zivilgesellschaft und einen Abschiebestopp in den Iran. “Und auf die von der Union in der Opposition so scharf eingeforderte Listung der Revolutionsgarden auf der EU-Terrorliste ist ebenfalls noch nicht erfolgt”, so die Grünen-Politikerin.

Bisher habe man außer ein paar halbherzigen Statements nichts gehört, kritisierte Nanni weiter. “Die Bundesregierung macht sich, sollte sie weiter im Winterschlaf bleiben, in ihrer Iranpolitik unglaubwürdig.”

