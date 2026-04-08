Grüne fordern weitere Maßnahmen von Pistorius
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Grüne fordern weitere Maßnahmen von Pistorius

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nach der Ankündigung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), bei der Genehmigungspflicht für lange Auslandsreisen wehrfähiger Männer umgehend Klarheit schaffen zu wollen, fordern die Grünen von dem Minister weitere Maßnahmen in seinem Ressort.

Boris Pistorius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Gerade ein Minister, der die großen Linien mit der Bevölkerung besprechen will, muss dafür sorgen, dass das handwerkliche Geschäft im eigenen Haus läuft“, sagte die Verteidigungsexpertin der Bundestagsfraktion, Sara Nanni, der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe).

Nanni ergänzte, es gebe derzeit beispiellose Entwicklungen im Nahen Osten mit massiven Auswirkungen auf zentrale deutsche Interessen. Währenddessen aber hänge „die deutsche verteidigungspolitische Debatte an einer Regelung im Wehrdienstmodernisierungsgesetz fest, weil das Ministerium vier Monate nicht in der Lage war, rechtliche Klarheit über eine Rechtsverordnung zu schaffen“. Pistorius müsse aufpassen, dass er die Weltlage nicht aus dem Blick verliere, sagte Nanni.

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