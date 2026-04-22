Grüne wollen Hauskauf erleichtern
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Grüne wollen Hauskauf erleichtern

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In einem sogenannten Krisenaktionsplan schlagen die Grünen-Politikerinnen Franziska Brantner und Katharina Dröge erleichternde Maßnahmen zum Kauf von Immobilien vor. “Familien sollten einmal im Leben die Chance haben, grunderwerbssteuerfrei eine selbstgenutzte Immobilie zu erwerben. So wollen wir den Vermögensaufbau erleichtern”, schreiben die Co-Parteichefin und Co-Fraktionsvorsitzende in einem achtseitigen Papier, über das der “Spiegel” berichtet. Im Gegenzug solle für “alle folgenden Erwerbe eine höhere Grunderwerbssteuer fällig sein”, heißt es weiter.

Häuser (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der Vorschlag ist Teil eines Maßnahmenkatalogs unter dem Titel “Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz”, das beide Grünen-Politikerinnen flügelübergreifend verantworten. Brantner gehört zum Realo-Flügel der Grünen, Dröge zum linken Flügel der Partei.

Die Wirtschaft wollen sie von Bürokratie entlasten, die Stromsteuer für Haushalte und für kleinere und mittlere Unternehmen senken. Diese Maßnahme dürfe nicht nur für die große Industrie gelten, heißt es in dem Papier.

Im steuerpolitischen Teil verlangen die Grünen eine stärkere Belastung von Gutverdienern. Für “sehr hohe Einkommen deutlich über dem heutigen Spitzen-, aber unter dem Reichensteuersatz wollen wir eine neue Tarifstufe einführen”, heißt es im Papier. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 120.000 Euro – für zusammenveranlagte Paare 240.000 Euro – soll diese Tarifstufe bei 45 Prozent starten und ab 250.000 Euro beziehungsweise 500.000 Euro bei Zusammenveranlagung bei 48 Prozent liegen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

0
Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung weitet Entlastungsprämie aus

0
Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der Entlastungsprämie deutlich stärker...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Brand in Autowerkstatt in Ellgau: Feuerwehr löscht Feuer, Kripo ermittelt Ursache

0
Ellgau - Am Dienstag, den 21. April 2026, brach...